Морила голодом. Американку, которая вела блог о воспитании, будут судить из-за жестокого обращения с детьми

В целом дело против Франке состоит из пяти пунктов обвинения. По каждому из них ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет и штраф до 10 тысяч долларов. Франке признала себя виновной по трем пунктам обвинения.

41-летняя Франке была ведущей канала 8 Passengers, который теперь удален с YouTube. На него было подписано около 2,5 миллиона пользователей. Там Франке рассказывала о жизни своих шести детей: Шари, Чеда, Эбби, Джули, Рассела и Евы.

Подписчики канала могли узнать, что одной из ее дочерей поставили брекеты, другую плохо постригли в парикмахерской, а младший сын внезапно употребил бранное слово. Руби в роликах выглядела как любящая и заботливая, но в то же время строгая мать. В частности, она рассказывала, что в качестве наказания часто лишает детей еды.

Женщину арестовали после того, как ее 12-летний сын сбежал из дома делового партнера Франке, у которого она была вместе с ним в гостях. Мальчик вылез через окно и постучал в дверь соседнего дома с просьбой о помощи. У мужчины, который открыл ему дверь, ребенок попросил воды и немного еды. Мужчина увидел на его лодыжках и запястьях остатки скотча и открытые раны. Мальчик был истощен и сказал, что в последнее время недоедал. Увидев это, сосед вызвал полицию.

Полиция отправилась в дом бизнес-партнера Франке, где обнаружила младшую сестру мальчика, 10-летнюю Еву, которая также имела изможденный вид.

Ведущую сразу арестовали, а служба по делам детей изъяла у Франке четырех детей. Вынесение приговора планируется на 2024 год. К тому времени женщина будет находиться в тюрьме.