Дед Мороз, стихи, конфеты: 24 и 25 декабря в Таллине можно прокатиться на рождественском автобусе, троллейбусе и трамвае

24-25 декабря в Таллине можно прокатиться на рождественском автобусе, троллейбусе и трамвае. На борту рождественских машин, радостно слушая стихи и делясь угощениями, пассажиров будет приветствовать Дед Мороз.

Рождественский транспорт будет ездить по уникальным маршрутам, чтобы каждый район смог поучаствовать в акции и получить свою дозу праздничных впечатлениях.

Это бесплатно для всех, а с расписанием вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.