22.12.2023, 14:42
Дед Мороз, стихи, конфеты: 24 и 25 декабря в Таллине можно прокатиться на рождественском автобусе, троллейбусе и трамвае
ФОТО: Facebook/Сity of Tallinn
В Рождество чудеса случаются! Жителей и гостей столицы 24 и 25 декабря будет радовать праздничный общественный транспорт с Дедом Морозом, украшениями и угощениями. Разработан специальный маршрут.
24-25 декабря в Таллине можно прокатиться на рождественском автобусе, троллейбусе и трамвае. На борту рождественских машин, радостно слушая стихи и делясь угощениями, пассажиров будет приветствовать Дед Мороз.
Рождественский транспорт будет ездить по уникальным маршрутам, чтобы каждый район смог поучаствовать в акции и получить свою дозу праздничных впечатлениях.
Это бесплатно для всех, а с расписанием вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.