„На покупку влияет даже наличие или отсутствие снега“: пиротехник о трендах на салют, его стоимости и кризисах в стране

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Есть ли мода на фейерверки? Существуют ли какие-то тренды в этой индустрии?

– Трудно сказать про моду, мне кажется, фейерверки, а вернее действия, связанные с ними - это скорее про ценности и традиции. И это нормально, что у каждого человека они разные и могут менятся. Сегодня ты семейный человек и покупаешь фейерверк, чтобы запустить его с детками, а завтра ты купил собаку и шум - это больше не про тебя. Это реальная история нашего лояльного клиента.

Из года в год мы наблюдаем разное покупательское поведение, и нельзя сказать что оно связано с трендами, модой или привычками. Думаю, это зависит от экономической ситуации, общего благосостояния и настроения людей. Несколько лет подряд большинство людей покупало большие коробки: люди скидывались компаниями и брали 1 салют на всех. Это разумно – меньше возни, красиво, долго, еще более безопасно, потому что такие изделия устойчивы и нет никакого риска, что они перевернутся.

Интересный факт: мы заметили, что в прошлом году внезапно люди стали брать больше маленьких фейерверков, у нас их даже не хватило.

Что касается моды на тихие фейерверки, так называемые pet-friendly, то по моим наблюдениям - это не прижилось. Люди покупают фейерверки чтобы насладиться величием самого салюта - это краски и звук.

Отметили ли вы какой-то повышенный спрос на определенный товар или наоборот спад на то, что было популярно ранее?