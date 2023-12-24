„На покупку влияет даже наличие или отсутствие снега“: пиротехник о трендах на салют, его стоимости и кризисах в стране
С наступлением долгожданных новогодних праздников в воздухе появляется не только атмосфера волшебства, но и начинается жаркий период суеты. Одним из незаменимых атрибутов этого времени является салют — великолепное зрелище, приносящее радость и восторг людям всех возрастов. О том, какие тайны скрывает мир пиротехники, мы поговорили с экспертом из X-fire Ilutulestikud, пиротехником 4 категории, Александрой.
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Есть ли мода на фейерверки? Существуют ли какие-то тренды в этой индустрии?
– Трудно сказать про моду, мне кажется, фейерверки, а вернее действия, связанные с ними - это скорее про ценности и традиции. И это нормально, что у каждого человека они разные и могут менятся. Сегодня ты семейный человек и покупаешь фейерверк, чтобы запустить его с детками, а завтра ты купил собаку и шум - это больше не про тебя. Это реальная история нашего лояльного клиента.
Из года в год мы наблюдаем разное покупательское поведение, и нельзя сказать что оно связано с трендами, модой или привычками. Думаю, это зависит от экономической ситуации, общего благосостояния и настроения людей. Несколько лет подряд большинство людей покупало большие коробки: люди скидывались компаниями и брали 1 салют на всех. Это разумно – меньше возни, красиво, долго, еще более безопасно, потому что такие изделия устойчивы и нет никакого риска, что они перевернутся.
Интересный факт: мы заметили, что в прошлом году внезапно люди стали брать больше маленьких фейерверков, у нас их даже не хватило.
Что касается моды на тихие фейерверки, так называемые pet-friendly, то по моим наблюдениям - это не прижилось. Люди покупают фейерверки чтобы насладиться величием самого салюта - это краски и звук.
Отметили ли вы какой-то повышенный спрос на определенный товар или наоборот спад на то, что было популярно ранее?
– Нельзя сказать, что какие-то товары популярнее остальных, у каждого свои предпочтения, вкусы. Кому то нужен пониже, потому что будут смотреть маленькие дети, кому-то нужно чтобы долго, кому то веерный не подходит, так как его нельзя запустить там, где планируется - нет достаточного безопасного пространства, с учетом веерных залпов. Мы всегда помогаем выбрать подходящий фейерверк покупателю именно под его запросы. Все фейерверки мы отсматриваем вживую во время тестовых запусков и при подготовке маркетинговых материалов. Мы отметили, что люди все более и более ответственно подходят к выбору новогоднего фейерверка – уже нет такого, что пошел за хлебом и вдовесок взял фейерверк и унес подмышкой.
По какому принципу люди выбирают для себя пиротехнику на зимние праздники?
– По моему наблюдению, люди обращают внимание на количество выстрелов, длительность и цену. Часто приходит запрос „чтобы высоко и громко“. Самые продвинутые ориентируются и на калибр залпа, откуда выходит эффект. Чем больше калибр - тем выше летит залп, тем шире раскрывается эффект, тем он красочнее и громче. Поэтому некоторые фейерверки на 25 залпов могут стоить дороже, чем фейерверки на 100 выстрелов. Некоторые покупатели попадаются в эту ловушку, сравнивая фейерверк лишь по цене за залп.
Мы единственный интернет магазин, который на каждой карточке товара указывает калибр залпов, из которых состоит изделие. Самые мощные выстрелы, которые разрешены к продаже, имеют калибр 48мм. Такие эффекты поднимаются на высоту до 70 метров!
Мое мнение - нет некрасивых фейерверков. Не было еще ни разу случая, что кто-то сказал: „Я ошибся, нужно было брать другой“. Вживую любой фейерверк дает эмоции, это самое главное! Мне самой нравятся динамичные фейерверки. Длительность не важна, главное, чтобы бы ты сказал в конце: „Вау, хочу еще“.
Заметили ли вы разницу в покупательской способности, например, по сравнению с предыдущим годом? Покупают больше/меньше, влияет ли кризис на покупательскую способность?
– Продажа фейерверков непростое дело, так как мы должны сделать заказ на изделия практически за год до начала сезона. И очень сложно предсказать желания и возможности людей. В первый год COVID-19 у всех продавцов фейерверков скупили все и еще не хватило! Оказалось, люди очень хотели проводить этот год. В энергетический кризис мы заметили снижение покупательской способности, скорее всего люди не знали, как они дальше будут выживать эту зиму. Влияет даже наличие снега и новогоднего настроения.
Также влияют и активисты по борьбе с пиротехникой, которые распространяют страшные истории и призывы отказаться от пиротехники, отдать деньги в детские дома. Я считаю, что каждый сам отвечает за себя, каждый сам выбирает, какой вклад он вносит в общество. Мы приносим радость и сближаем семьи, а также платим налоги, на которые государство, которое мы выбираем, улучшает жизнь своих граждан.
Что касается негатива в сторону фейерверков - его становится все меньше. Я заметила тенденцию, когда у общества нет никаких проблем, года 2015-2019, то проблемы придумываются на пустом месте, нужно с чем-то обязательно бороться. Но после прихода COVID-19, кризисов и других глобальных проблем, которые коснулись каждого, борьба с фейерверками отошла на задний план.
Какой средний чек покупки в магазине?
– В нашем интернет-магазине средний чек покупки составляет 100 евро.
Есть ли возрастное ограничение на покупку пиротехники?
На пунктах продажи мы продаем изделия, которые можно продавать с 12 и с 18 лет, и это строго соблюдается. В интернет магазине мы оставили только те фейерверки, которые может купить совершеннолетний. Это минимизирует риски.
Давно прошли те времена, когда хотелось продать любой ценой. Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы происшествий, связанных с пиротехникой, не было, и мы и другие наши коллеги, работающие в этой же сфере, являемся примером в обращении с пиротехникой! Кто, если не мы? Поэтому когда я читаю комментарии о том, что „опять продали, опять малолетки“, я не верю, что сертифицированные продавцы на это пошли. Стоит обратить внимание на черный рынок, с которым должно бороться государство, а также на самих себя - сообщать о уведенных нарушениях в Технический Департамент.
Первый раз слышу, что за брак в пиротехническом изделии можно вернуть деньги или обменять на новый товар. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой практике – Знают ли люди о такой возможности? Часто ли возвращают? Как доказать, что изделие сработало не так, как должно было.
– Да, люди, которые покупают фейерверки у сертифицированных продавцов знают о такой возможности. Наши продавцы, помимо техники безопасности, рассказывают и о правах, в том числе и о возможности вернуть неисправный фейерверк. На сайте у нас есть соответствующая форма. Для этого нужно показать фото, например, не до конца сработанных залпов, или видео, когда фейерверк явно сработал неправильно. Однажды мы поехали менять фейерверк прямо в новогоднюю ночь :) Просто любим свою работу и расслабляемся уже в январе.
Признаки, указывающие на то, что изделие подлежит замене:
фейерверк не выстрелил до конца, так как остались трубки с невыстрелившими зарядами;
фитиль сгорел до конца, но салют не выстрелил;
часть зарядов запустилась в трубке, повредив структуру изделия;
Вы думаете, что было бы справедливо, если бы вам вернули деньги или заменили товар;
Признаки, НЕ дающие повода для замены товара:
изделие выстрелило все заряды либо очень быстро, либо очень медленно, в отличие от описанного на сайте;
изделие упало набок во время работы;
эффекты не соответствуют тому, что вы видите в видеоролике на сайте
Как в подобном бизнесе происходит выбор поставщиков пиротехнических товаров? Откуда поступает товар к вам?
– Все фейерверки делаются в Китае, китайцы в этом очень преуспели. Но мы не можем привести любой понравившийся фейерверк - они должны соответствовать всем нормам для продажи и использования в Эстонии.