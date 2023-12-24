24.12.2023, 09:40
Ох уж этот бурлеск! Все о чувственном танце расскажет праздничный выпуск „Стиля Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
Праздничный выпуск программы „Стиль жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 24 декабря в 11:00 и в 22:30 на TV3+!
На протяжении уже более 300 выпусков „Стиль жизни“ знакомит телезрителей с миром музыки, искусства и ярких звезд, посещает эксклюзивные мероприятия и держит в курсе последних модных событий.
В рождественском выпуске программы „Стиль жизни“ мы отправимся на грандиозное мероприятие „Burlesque Showcase“, где нас ждет потрясающая шоу программа и теплые поздравления с наступающими праздниками.
„Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно!