Ох уж этот бурлеск! Все о чувственном танце расскажет праздничный выпуск „Стиля Жизни с Марком-Анатолием Эйном“

На протяжении уже более 300 выпусков „Стиль жизни“ знакомит телезрителей с миром музыки, искусства и ярких звезд, посещает эксклюзивные мероприятия и держит в курсе последних модных событий.

В рождественском выпуске программы „Стиль жизни“ мы отправимся на грандиозное мероприятие „Burlesque Showcase“, где нас ждет потрясающая шоу программа и теплые поздравления с наступающими праздниками.

„Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно!