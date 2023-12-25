Как не испортить праздники: 5 правил, которые работают

Берегите силы. В конце года суматохи достаточно и без генеральной уборки с вахтой у плиты. Предновогодние заботы в радость? Нет проблем! Но если подготовка утомительна, сократите дела до минимума. Поверьте, душевное общение в праздничную ночь куда важнее идеального порядка и богатого стола.

Создавайте собственные традиции. Праздники для радости, поэтому отмечайте не как привычнее, а как комфортнее. Допустим, можно не звать в гости родню, если это в тягость. А еще вы не обязаны садиться за стол к полуночи, если вы – жаворонок и к этому времени едва стоите на ногах. Устройте торжественный ужин в привычный час. А под бой курантов загадайте желание, и идите спать.

Повремените с выяснением отношений. Если назрели конфликты, отложите их до окончания праздников. В этой кутерьме вы все равно ничего не решите, а вот настроение испортите гарантированно.

Постарайтесь не терять голову. Например, не стоит брать кредит на торжество или возобновлять общение с людьми, кот который у вас одни неприятности. Даже если в новый год очень хочется надеяться на чудо! Увы, праздники пройдут, а проблемы останутся.

Не любите Новый год? Вы не обязаны веселиться через силу, однако ворчанием и унылым видом вы почти наверняка испортите праздники близким. Лучше помогите домочадцам нарядить елочку, разучите с малышней стихи, всей семьей попишите открытую для кузней и родни. Отнеситесь к этому как к заданию по работе. Глядишь, и втянетесь!