Стюардессы в Европе решили заработать с помощью продажи поношенных чулок

Журналисты издания нашли на популярных порталах Etsy и eBay несколько предложений о продаже вещей, которые, по их словам, „настолько изношены, что выглядят непригодными для использования“. Уточняется, что к некоторым из них в описании добавлены такие фразы, как „чулки после трансатлантического перелета“, „использовались в течение нескольких рабочих дней“ и „могут быть небольшие дырочки“.

В качестве примера авторы публикации привели объявление от стюардессы с ником CollantHostesseDeLair о продаже пары поношенных чулок за 69 фунтов стерлингов (около 80 евро). Она написала, что носила эти чулки несколько дней подряд, в том числе дома.

По данным источника, такие предметы гардероба покупают, скорее всего, люди, у которых есть фетиш к стюардессам, обуви, чулкам или другой одежде.