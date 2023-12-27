От отрыжки, до пожертвования грудного молока: самые странные рекорды, которые установили в 2023 году

О самых безумных рекордах, которые были установлены в 2023 году, написал „Рамблер“.

Наибольшее количество посещений Диснейленда подряд

С 2012 года 50-летний Джефф Райтц, владелец годового пропуска на посещение Диснейленда, совершил 2 995 визитов в парк, не отдохнув ни дня, что позволило ему стать рекордсменом по количеству посещений Диснейленда подряд.

После 366 дней непрерывного посещения парка развлечений Диснейленд подарил Джеффу корзину с подарками и сертификаты о присвоении звания Почетного гражданина. Они также предложили ему ужин по завершении второго года. И наконец, в 2017 году, когда он достиг 2000-го дня, ему вручили рюкзак с подарками.

Самый высокопоставленный пингвин в мире

Генерал-майор сэр Нильс Олав III, барон островов Буве, является самым высокопоставленным пингвином в мире. 21-летний королевский пингвин живет в Эдинбургском зоопарке в Шотландии (Великобритания), и в начале этого года его повысили в должности, что позволило ему еще больше подняться по карьерной лестнице.

В 1961 году, когда норвежская королевская гвардия посетила Эдинбургский военный фестиваль для проведения учений, майор Нильс Эгелиен восхитился полком пингвинов, сказав, что царственный марш королевских пингвинов напомнил ему о том, как маршируют солдаты королевской гвардии.

Когда они вернулись в Эдинбург в 1972 году, Эгелиен организовал, чтобы полк принял одного из королевских пингвинов в качестве своего собственного военного талисмана. Сэр Нильс был назван в честь майора Эгелиена и короля Норвегии Олава V и первоначально был младшим капралом. Но, что интересно, сейчас он превосходит майора, в честь которого его назвали, благодаря многочисленным повышениям в звании на протяжении многих лет.

Самое большое пожертвование грудного молока одним человеком

Элизабет Андерсон-Сьерра — мама троих детей, вскормившая тысячи малышей и даже спасшая жизни нескольких недоношенных детей.