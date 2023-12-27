МИЛОЕ ВИДЕО | Смотрите, как белый мишка из Таллиннского зоопарка резвится со своим рождественским подарком

На Рождество ему вручили огромную синюю бочку. За новой игрушкой медведь тут же нырнул в бассейн и потащил ее на берег, чтобы с любопытством рассмотреть и поиграть.

Этот веселый и трогательный момент не только порадовал посетителей зоопарка, но и подчеркнул важность заботы и внимания к животным, которая так необходима. Распи, кажется, оценил свой необычный подарок, превратившийся в забавную игру, наполнившую его день яркими впечатлениями. В этот день любви и радости даже белые медведи не остаются в стороне, получая свою порцию волшебства!