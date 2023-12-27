МИЛОЕ ВИДЕО | Смотрите, как белый мишка из Таллиннского зоопарка резвится со своим рождественским подарком
Рождество – прекрасное время, чтобы по-настоящему радоваться мелочам. В эти праздники Таллиннский зоопарк не оставил без внимания своих подопечных. Например, белого медведя Распи приятно удивили неожиданным подарком, который ему передали заботливые работники зоопарка от фирмы Admirals.
На Рождество ему вручили огромную синюю бочку. За новой игрушкой медведь тут же нырнул в бассейн и потащил ее на берег, чтобы с любопытством рассмотреть и поиграть.
Этот веселый и трогательный момент не только порадовал посетителей зоопарка, но и подчеркнул важность заботы и внимания к животным, которая так необходима. Распи, кажется, оценил свой необычный подарок, превратившийся в забавную игру, наполнившую его день яркими впечатлениями. В этот день любви и радости даже белые медведи не остаются в стороне, получая свою порцию волшебства!