ВИДЕО | Лишение прав, пенсию не подняли, особо радостных событий не было: с какими чувствами таллиннцы провожают уходящий год?

Многие респонденты выделяли положительные моменты уходящего года. Несмотря на вызовы и трудности, с которыми столкнулись в течение года, многие подчеркнули, что они нашли силы и ресурсы, чтобы справиться с ними. Некоторые радовались новой работе, кто-то пополнению в семье, а кто-то посчитал, что год прошел, все здоровы были и ладно.

Этот уличный опрос отражает многообразие эмоций и переживаний жителей Ласнамяэ по поводу наступающего года. Независимо от того, какие вызовы им придется преодолевать, их пожелания на будущее свидетельствуют о стремлении к позитивным переменам и благополучию для себя и своего окружения.

В завершение опроса жители столицы поделились своими пожеланиями на следующий год. Многие выразили надежду на более спокойное и благополучное время, а также пожелали здоровья, счастья и успехов своим близким и друзьям, а главное мира!