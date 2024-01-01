„Русское радио“ сменило свое название. Угадай, на какое!

„Это изменение нацелено на дальнейшее развитие и укрепление нашей радиостанции. „Super Радио“ продолжит традиции создания качественного контента и лучших программ, которые вы знаете и любите. Мы взяли всё хорошее из старой жизни в новую. Продолжительное время „Русское Радио“ было горячо любимо аудиторией, и воспоминания о нём навсегда останутся в наших сердцах. Но всему своё время. „Super Радио“ – музыкально-развлекательная радиостанция, адресованная тем людям, кто с удовольствием слушает песни самых популярных и известных артистов, поющих по-русски, и также рад международным музыкальным бестселлерам. Определённо, на „Super Радио“ слушателей ждут суперведущие, супермузыка и, конечно же, супернастроение“ – сказала программный директор русскоязычного вещания SKY Media Наталья Шустрова.