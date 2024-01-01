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01.01.2024, 08:03

„Русское радио“ сменило свое название. Угадай, на какое!

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Из Русского Радио в Super Радио
Из Русского Радио в Super Радио
ФОТО: Erakogu

С 1 января 2024 года „Русское Радио“ меняет имя и формат: добро пожаловать русское „Super Радио“ - радио, где любимые хиты на русском языке гармонично соседствуют с мировыми шлягерами!

„Это изменение нацелено на дальнейшее развитие и укрепление нашей радиостанции. „Super Радио“ продолжит традиции создания качественного контента и лучших программ, которые вы знаете и любите. Мы взяли всё хорошее из старой жизни в новую. Продолжительное время „Русское Радио“ было горячо любимо аудиторией, и воспоминания о нём навсегда останутся в наших сердцах. Но всему своё время. „Super Радио“ – музыкально-развлекательная радиостанция, адресованная тем людям, кто с удовольствием слушает песни самых популярных и известных артистов, поющих по-русски, и также рад международным музыкальным бестселлерам. Определённо, на „Super Радио“ слушателей ждут суперведущие, супермузыка и, конечно же, супернастроение“ – сказала программный директор русскоязычного вещания SKY Media Наталья Шустрова.

“Super Радио“ в твоём городе:

  • Таллинн 90.6 FM

  • Нарва 103.6 FM

  • Тарту 101.2 FM

  • Раквере 99.2 FM

Больше подробностей - в эфире „Super Радио“, на www.super.radio u и страницах станции в социальных сетях.

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