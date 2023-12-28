КУРЬЕЗ | Автор, перелогинься! Таллиннская пиццерия забыла выйти со своей бизнес-страницы и написала сама о себе хвалебный отзыв(1)
В мире социальных сетей мы иногда сталкиваемся с удивительными событиями. Недавно в группе по отзывам на рестораны, в Facebook, появился отзыв, который точно можно назвать вершиной предпринимательской невнимательности, ну, или тонким маркетинговым ходом... Пиццерия забыла перелогиниться из своего основного бизнес-аккаунта и написала отзыв о своем же ресторане, от своего же имени.
В группе по отзывам на рестораны „Группа Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны“ опубликовали пост, будто написанный клиентом, который очень любит пиццу. Но если присмотреться, то что-то все-таки начинает смущать...
Оказывается, пиццерия решила сама о себе написать хвалебный отзыв, тем самым попытаться создать дополнительную рекламу в социальных сетях. Восторженно восхваляя вкуснейшую пиццу, компания забыла, что пишет не с профиля обычного человека, клиента, а публикует отзыв от имени той же компании, которую и хвалит. Со стороны такой казус выглядит максимально забавно.
Через час после публикации пиццерия удалила свой пост.