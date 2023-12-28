КУРЬЕЗ | Автор, перелогинься! Таллиннская пиццерия забыла выйти со своей бизнес-страницы и написала сама о себе хвалебный отзыв

В мире социальных сетей мы иногда сталкиваемся с удивительными событиями. Недавно в группе по отзывам на рестораны, в Facebook, появился отзыв, который точно можно назвать вершиной предпринимательской невнимательности, ну, или тонким маркетинговым ходом... Пиццерия забыла перелогиниться из своего основного бизнес-аккаунта и написала отзыв о своем же ресторане, от своего же имени.