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28.12.2023, 08:12

КУРЬЕЗ | Автор, перелогинься! Таллиннская пиццерия забыла выйти со своей бизнес-страницы и написала сама о себе хвалебный отзыв

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Пиццерия пишет сама о себе
Пиццерия пишет сама о себе
ФОТО: Скриншот

В мире социальных сетей мы иногда сталкиваемся с удивительными событиями. Недавно в группе по отзывам на рестораны, в Facebook, появился отзыв, который точно можно назвать вершиной предпринимательской невнимательности, ну, или тонким маркетинговым ходом... Пиццерия забыла перелогиниться из своего основного бизнес-аккаунта и написала отзыв о своем же ресторане, от своего же имени.

В группе по отзывам на рестораны „Группа Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны опубликовали пост, будто написанный клиентом, который очень любит пиццу. Но если присмотреться, то что-то все-таки начинает смущать...

Оказывается, пиццерия решила сама о себе написать хвалебный отзыв, тем самым попытаться создать дополнительную рекламу в социальных сетях. Восторженно восхваляя вкуснейшую пиццу, компания забыла, что пишет не с профиля обычного человека, клиента, а публикует отзыв от имени той же компании, которую и хвалит. Со стороны такой казус выглядит максимально забавно.

Через час после публикации пиццерия удалила свой пост.

Отзыв пиццерии

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RusDelfi
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