Вантуз, волшебная палочка: самые странные предметы, которые доставали из тел пациентов в 2023 году

Уши, горло, нос

В годовой статистике упоминаются застрявшие в ушах леденцы, камни и даже таблетка экстази. Один американец попал в больницу с торчащей из слухового прохода волшебной палочкой. В ноздрях находили йогурт, витамины, пули и растения, причем как обычные, так и искусственные. Был пациент, который обратился к врачу, когда не смог вытащить из носа куриный наггетс.

Самым незаурядным предметом, который застрял в глотке, стала вешалка для одежды. Как это случилось, не сообщается. Кто-то ухитрился проглотить зубную пасту, затем зубную щетку и наконец целый тюбик из-под пасты. Одного неудачливого школьника привели к врачу после того, как он проглотил магнит. Этот случай примечателен тем, что в тот же день его ногу ужалила оса.

Задний проход

Среди предметов, застревавших в задних проходах, значатся кабачок, вантуз, скалка, игрушечный динозаврик, световой меч из „Звездных войн“, свечка и зажигалка. Некий пациент из любопытства засунул в прямую кишку шуруп и не смог его достать. Другой пошел дальше и воткнул туда всю отвертку целиком. Особого упоминания заслуживают елочные игрушки и елочные гирлянды, которые обнаружили в заднем проходе у двух разных людей

3 мобильных телефона извлекли врачи из заднего прохода одного пациента

Половые органы

Американки приходили к врачам с жалобами на лампочку, три грамма кокаина и игрушечное кафе-мороженое, затерявшиеся во влагалище. Но особенно часто в женских половых органах находили канцелярские принадлежности. Среди прочего в отчете перечисляются извлеченные оттуда ручки, карандаш, подставка для карандашей и точилка.

В пенисах тоже встречались неподобающие предметы. В частности, пациенты приходили в больницу с застрявшей в уретре отверткой, свертком долларов, цветным карандашом, телефонной зарядкой и пластиковой ложкой. Самый необычный случай такого рода связан с секс-игрушкой длиной 25 сантиметров. Что она собой представляла и при каких обстоятельствах оказалась внутри пениса, не уточняется.

Самое коварное инородное тело