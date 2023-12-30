Новогоднее настроение с самого утра! Не пропустите „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ 31 декабря

На протяжении уже более 300 выпусков „Стиль жизни“ знакомит телезрителей с миром музыки, искусства и ярких звезд, посещает эксклюзивные мероприятия и держит в курсе последних модных событий.

В новогоднем выпуске программы „Стиль Жизни“ мы отправимся на торжественный гала-вечер „Silverspoon Awards 2023“ и узнаем все секреты гастрономического искусства, а также телезрителей ждут праздничные поздравления и зажигательная шоу программа!

Не пропустите праздничный выпуск программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ на TV3+!