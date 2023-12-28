Что подарить фанату технологий на Новый год? 5 идей подарков
Дарить и получать подарки всегда приятно – причем, как дарителю, так и получателю, но предпраздничная суета может потребовать много времени и быть довольно утомительной. При этом выбор подарков для фанатов технологий сегодня богаче, чем когда-либо, и мы предложим несколько идей, которые обязательно вызовут радость у получателей таких презентов.
VR-очки
Очки виртуальной реальности, наверное, заинтересуют каждого фаната технологий. Они позволяют открывать новые миры и получать такие впечатления, которые другим способом просто не получить — будь то виртуальное путешествие в разные уголки мира, захватывающий игровой опыт или увлекательный фильм в виртуальной реальности. С этими очками можно отвлечься от повседневной рутины, полностью расслабиться и полностью насладиться текущим моментом.
Качественный аккумуляторный банк
Качественный аккумуляторный банк или повербанк – это всегда полезный подарок для тех, кто постоянно использует свои смарт-устройства в движении. Это позволяет заряжать, например, смартфон, планшет или наушники независимо от того, есть ли в наличии электросеть или нет. Таким образом, аккумуляторный банк позволяет использовать смарт-устройства даже в длительном походе или поездке. Кроме того, они доступны в широком ценовом диапазоне, и каждый даритель может выбрать именно тот, который подойдет ему по бюджету.
Беспроводные наушники
Если тот человек, которого вы хотите порадовать своим подарком, любит слушать музыку и подкасты во время тренировок, путешествий или повседневных дел, то беспроводные наушники станут идеальным подарком.
Современные наушники также практичны для онлайн-встреч и деловых звонков. Например, наушники Huawei FreeBuds Pro 3 имеют обновленную функцию интеллектуального шумоподавления и алгоритм шумоподавления при совершении звонков, способный блокировать сильный шум ветра скоростью до 9 м/с.
Смарт-часы
Сегодняшние смарт-часы — это нечто большее, чем просто часы — они также помогают следить за здоровьем, мотивируют заниматься спортом и являются умными помощниками в повседневных задачах – например, как ответ на сообщения.
Умные часы также помогают заботиться о здоровье пользователя — помимо прочего, они помогают следить за сном, питанием, движением и другими показателями здоровья. Например, новые смарт-часы Huawei Watch GT 4 также умеют определять риск нарушений сердечного ритма — они измеряют пульс, а также более тщательно анализируют частоту сердечных сокращений. Кроме того, новые смарт-часы имеют стильный внешний вид и выглядят скорее как модный аксессуар, нежели технологический гаджет.
Портативная колонка
Если получатель подарка желает наслаждаться музыкой всегда и везде, то портативная колонка станет подходящим подарком. Ее удобно использовать как в поездках, на пикниках, так и в домашней обстановке. Даритель подарка может выбирать между большими и карманными колонками. Выбор следует делать в соответствии с образом жизни получателя и собственным бюджетом.