Что подарить фанату технологий на Новый год? 5 идей подарков

VR-очки

Очки виртуальной реальности, наверное, заинтересуют каждого фаната технологий. Они позволяют открывать новые миры и получать такие впечатления, которые другим способом просто не получить — будь то виртуальное путешествие в разные уголки мира, захватывающий игровой опыт или увлекательный фильм в виртуальной реальности. С этими очками можно отвлечься от повседневной рутины, полностью расслабиться и полностью насладиться текущим моментом.

Качественный аккумуляторный банк

Качественный аккумуляторный банк или повербанк – это всегда полезный подарок для тех, кто постоянно использует свои смарт-устройства в движении. Это позволяет заряжать, например, смартфон, планшет или наушники независимо от того, есть ли в наличии электросеть или нет. Таким образом, аккумуляторный банк позволяет использовать смарт-устройства даже в длительном походе или поездке. Кроме того, они доступны в широком ценовом диапазоне, и каждый даритель может выбрать именно тот, который подойдет ему по бюджету.

Беспроводные наушники

Если тот человек, которого вы хотите порадовать своим подарком, любит слушать музыку и подкасты во время тренировок, путешествий или повседневных дел, то беспроводные наушники станут идеальным подарком.

Современные наушники также практичны для онлайн-встреч и деловых звонков. Например, наушники Huawei FreeBuds Pro 3 имеют обновленную функцию интеллектуального шумоподавления и алгоритм шумоподавления при совершении звонков, способный блокировать сильный шум ветра скоростью до 9 м/с.

Смарт-часы

Сегодняшние смарт-часы — это нечто большее, чем просто часы — они также помогают следить за здоровьем, мотивируют заниматься спортом и являются умными помощниками в повседневных задачах – например, как ответ на сообщения.