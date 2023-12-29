500 евро на семью? Рассказываем, сколько стоит отметить Новый год в таллиннских ресторанах и пабах

1. Viru Hotel: The GreatEST Show

Цена: 179 €

Начнем с Viru Hotel, где вас ждет увлекательное мероприятие под названием „The GreatEST Show“. В стоимость билета включены ужин в формате буфета, бокал игристого вина и развлекательная программа. А после полуночи вы можете продолжить веселье в ночном клубе Cafe Amigo.

2. Ресторан Mood: ужин из 3 блюд и захватывающая программа

Цена на одного: 129 €

Если вы предпочитаете более уютное место, то ресторан Mood приглашает на ужин из трех блюд с приветственным напитком и захватывающей музыкальной программой.

3. Отель Олимпия: Вечер с Еленой Аблаевой

Взрослый - 200 €, Детский - 110 € (столик без видимости сцены)

В отеле „Олимпия“ Devents обещают насыщенный развлекательный вечер с ведущей Еленой Аблаевой. Для взрослых и детей подготовлены разные программы, чтобы каждый мог насладиться вечером и праздничной атмосферой. Щедро накрытый стол также не оставит гостей равнодушными.

4. Viru Varietee в Park Inn Meriton

Цены на одного: 160 €, ребенок 3-12 лет, 80 €

В Ресторане Park Inn Meriton пройдет настоящий праздник жизни. Виру Варьете представит новый уникальный проект - театрализованное вокально-танцевальное шоу „Razzle Dazzle“! Организаторы также подготовили роскошный шведский стол, чтобы напитать не только душу, но и желудки.

5. Ресторан Чайковский: Новогодний гала-ужин

Цены на одного: 195 €

Если вы предпочитаете изысканный ужин, ресторан Чайковский предлагает гала-ужин по цене 195 евро на человека, включая приветственный напиток, воду и кофе/чай. В течение всего вечера мелодичная классическая музыка будет сопровождать ужин. Организаторы также подготовили выступление-сюрприз для гостей вечера.

6. Old Irish Штромка: Новогодний пакет

Цена на человека: 120€

Old Irish Штромка готовит насыщенную новогоднюю программу с профессиональным ведущим, DJ, световым шоу и красочным салютом в полночь.

Праздничное предложение включает в себя салат оливье, мясное и рыбное ассорти, домашний холодец, горячее на выбор и другие угощения.