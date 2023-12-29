500 евро на семью? Рассказываем, сколько стоит отметить Новый год в таллиннских ресторанах и пабах(2)
С приближением Нового года каждый из нас мечтает встретить этот зимний праздник в особенной обстановке, наполненной весельем и радостью, но не все готовы часами стоять на кухне для приготовления праздничного стола. Таллинн предлагает множество вариантов для незабываемой встречи новогодней ночи. Давайте посмотрим, какую программу предлагают столичные рестораны и отели, и сколько стоит отметить Новый год вне стен дома.
1. Viru Hotel: The GreatEST Show
Цена: 179 €
Начнем с Viru Hotel, где вас ждет увлекательное мероприятие под названием „The GreatEST Show“. В стоимость билета включены ужин в формате буфета, бокал игристого вина и развлекательная программа. А после полуночи вы можете продолжить веселье в ночном клубе Cafe Amigo.
2. Ресторан Mood: ужин из 3 блюд и захватывающая программа
Цена на одного: 129 €
Если вы предпочитаете более уютное место, то ресторан Mood приглашает на ужин из трех блюд с приветственным напитком и захватывающей музыкальной программой.
3. Отель Олимпия: Вечер с Еленой Аблаевой
Взрослый - 200 €, Детский - 110 € (столик без видимости сцены)
В отеле „Олимпия“ Devents обещают насыщенный развлекательный вечер с ведущей Еленой Аблаевой. Для взрослых и детей подготовлены разные программы, чтобы каждый мог насладиться вечером и праздничной атмосферой. Щедро накрытый стол также не оставит гостей равнодушными.
4. Viru Varietee в Park Inn Meriton
Цены на одного: 160 €, ребенок 3-12 лет, 80 €
В Ресторане Park Inn Meriton пройдет настоящий праздник жизни. Виру Варьете представит новый уникальный проект - театрализованное вокально-танцевальное шоу „Razzle Dazzle“! Организаторы также подготовили роскошный шведский стол, чтобы напитать не только душу, но и желудки.
5. Ресторан Чайковский: Новогодний гала-ужин
Цены на одного: 195 €
Если вы предпочитаете изысканный ужин, ресторан Чайковский предлагает гала-ужин по цене 195 евро на человека, включая приветственный напиток, воду и кофе/чай. В течение всего вечера мелодичная классическая музыка будет сопровождать ужин. Организаторы также подготовили выступление-сюрприз для гостей вечера.
6. Old Irish Штромка: Новогодний пакет
Цена на человека: 120€
Old Irish Штромка готовит насыщенную новогоднюю программу с профессиональным ведущим, DJ, световым шоу и красочным салютом в полночь.
Праздничное предложение включает в себя салат оливье, мясное и рыбное ассорти, домашний холодец, горячее на выбор и другие угощения.
7. Old Irish Ласнамяэ: Вечер с Виталием Вестериненом
Цена на человека: 115€
Old Irish Ласнамяэ обещает сделать новогоднюю ночь для своих гостей яркой и незабываемой. Для поддержания хорошего настроение пригласили популярного ведущего - Виталия Вестеринена, а для утоления голода подготовили проверенное временем меню: салат Оливье, мясное ассорти, ассорти брускетт, мясной холодец и фруктовую нарезку.
Обещают также DJ, световое шоу и красочный салют.
8. Новогодняя ночь в ресторане The Nautilus: изысканность и вкус
Цена на человека: 170€
Пожалуй, именно в The Nautilus вас ждет самый разнообразный выбор морепродуктов, однако для празднования Нового года здесь подготовили специальное меню из 5 блюд. Вам предложат приветственный бар с неограниченным количеством устриц и игристого, а также несколько блюд на выбор в течение вечера. Для гостей будет проведен аукцион новогодних подарков под стильные ритмы кавер-группы „Full House Band“ Live.