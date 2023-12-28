ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ прогремел массовый салют: тысячи людей вышли на улицы Ласнамяэ, чтобы насладиться ярким зрелищем(39)
В четверг, 28 декабря, Ласнамяэ превратился в место волшебства и радости, когда тысячи людей вышли на улицу Пунане, чтобы стать свидетелями великолепного салюта, приуроченного к наступающему Новому году. Организованный уже в шестой раз подряд фейерверк от магазина Tulepood ilutulestikud с каждым годом собирает все больше и больше зрителей.
Небо над Ласнамяэ освещалось яркими вспышками, вызывая вздохи восхищения у зрителей, собравшихся на улице. Салют стал настоящим праздничным представлением, объединяющим людей. В этот вечер горожане смогли насладиться не только визуальным шоу, но и теплой атмосферой, а также заботой: чтобы сделать вечер еще теплее, на месте мероприятия бесплатно раздавали горячий глинтвейн, чай и ароматное имбирное печенье.
Ровно в 20:00 начали бить салют, которые окрашивал беспрерывно небо почти пять минут!
Безопасность мероприятия обеспечивали полиция и регулировщики движения, следящие за порядком и комфортом всех присутствующих.
Смотрите, сколько людей пришло насладиться традиционным зрелищным салютом!