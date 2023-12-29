Огненное шоу в Ротерманни: в субботу на рождественской ярмарке пройдет горячее мероприятие для всей семьи
Завтра, 30 декабря, в 18:00 на рождественской ярмарке Rotermanni x Coca-Cola в Таллинне состоится зрелищное предновогоднее огненное шоу.
Перед теми, кто придёт посмотреть огненное шоу, выступают учащиеся студии Artistic Flow, зрители увидят разноплановые выступления, сочетающие огненное искусство, танец, акробатику, пылающие костюмы и уникальные огненный реквизит.
Квартал Ротерманни в сотрудничестве с компанией Coca-Cola организуют на главной площади квартала беспрецедентную рождественскую ярмарку, которая подарит много радости и покорит сердца как маленьких, так и взрослых гостей вкусом рождественских блюд и сладостей, рождественским базаром и многочисленными мероприятиями для всей семьи.
Рождественская ярмарка будет открыта ежедневно до 6 января с 11:00 до 22:00. 01.01.2024 ярмарка закрыта.