Огненное шоу в Ротерманни: в субботу на рождественской ярмарке пройдет горячее мероприятие для всей семьи

Перед теми, кто придёт посмотреть огненное шоу, выступают учащиеся студии Artistic Flow, зрители увидят разноплановые выступления, сочетающие огненное искусство, танец, акробатику, пылающие костюмы и уникальные огненный реквизит.

Квартал Ротерманни в сотрудничестве с компанией Coca-Cola организуют на главной площади квартала беспрецедентную рождественскую ярмарку, которая подарит много радости и покорит сердца как маленьких, так и взрослых гостей вкусом рождественских блюд и сладостей, рождественским базаром и многочисленными мероприятиями для всей семьи.