„Они хотят остаться в старом году“, „Надо поддерживать Китай“: жители Ласнамяэ о масштабном фейерверке и отказе города стрелять в Новый год

В четверг, 28 декабря, в Ласнамяэ прошел масштабный салют от магазина Tulepood ilutulestikud. Тысячи людей вышли на улицу Пунане, чтобы стать свидетелями этого великолепного события, приуроченного к наступающему Новому году. Организаторы уже 6 год подряд, несмотря на окружающие перипетии, делают жителям и гостям столичного района такой щедрый подарок, но как на самом деле к этому относятся пришедшие гости, и что они думаю об отказе администраций от городских салютов в Новый год?