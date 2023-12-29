„Они хотят остаться в старом году“, „Надо поддерживать Китай“: жители Ласнамяэ о масштабном фейерверке и отказе города стрелять в Новый год(3)
В четверг, 28 декабря, в Ласнамяэ прошел масштабный салют от магазина Tulepood ilutulestikud. Тысячи людей вышли на улицу Пунане, чтобы стать свидетелями этого великолепного события, приуроченного к наступающему Новому году. Организаторы уже 6 год подряд, несмотря на окружающие перипетии, делают жителям и гостям столичного района такой щедрый подарок, но как на самом деле к этому относятся пришедшие гости, и что они думаю об отказе администраций от городских салютов в Новый год?
Профессиональные пиротехники и представители магазина фейерверков Tulepood.ee Антон Бабенко и Дмитрий Макови рассказали порталу Bublik, чего стоит организовать подобный фейерверк, сколько времени потратили на подготовку самих зарядов и как такой масштабный салют управляется со стороны.
Кстати, вне камер, организаторы признались, что мероприятие в общей сложности не дешевое – на все про все была потрачена четырехзначная цифра. Какая именно – пиротехники оставили в секрете.
Мы не упустили возможность и поговорили с пришедшими на мероприятие людьми – как они относятся к подобным инициативам, любят ли фейерверки, не боятся ли их животные громких звуков и что они думают об отсутствии городского салюта на сам Новый год.
Смотрите репортаж с места самого большого и красивого салюта в Ласнамяэ!