Как не переедать во время застолья: советы психолога
Клинический психолог Станислав Самбурский поделился лайфхаком, как избежать переедания в новогодние праздники. Его слова приводит портал Pravda.
В первую очередь стоит есть только тогда, когда вы по-настоящему проголодались. „Если вы испытываете скуку, грусть или нервозность, не прибегайте к тому, чтобы достать еще один кусок торта. Лучше сделайте короткую прогулку. Когда уж решите поесть, остановитесь, когда почувствуете, что наелись, не заставляйте себя доесть остатки на тарелке, если уже сыты“, — объяснил эксперт.
Прислушаться к своему организму не единственный способ избежать переедания. Можно прибегнуть к небольшому самообману, используя тарелки небольших размеров. Блюдо будет визуально полным, а вы сможете вовремя остановиться, обойдясь без добавки. Психолог призывает не отказывать себе в удовольствии и продегустировать праздничные блюда с новогоднего стола. Но делать это нужно осознанно. Важно есть, сидя за столом, а не стоя или на ходу.