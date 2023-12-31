Как не переедать во время застолья: советы психолога

В первую очередь стоит есть только тогда, когда вы по-настоящему проголодались. „Если вы испытываете скуку, грусть или нервозность, не прибегайте к тому, чтобы достать еще один кусок торта. Лучше сделайте короткую прогулку. Когда уж решите поесть, остановитесь, когда почувствуете, что наелись, не заставляйте себя доесть остатки на тарелке, если уже сыты“, — объяснил эксперт.