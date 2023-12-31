Неожиданно! Королева Дании Маргрете II отрекается от престола

Маргрете II отречется от престола 14 января следующего года. В этот день исполнится ровно 52 года с тех пор, как она приняла престол от своего отца, короля Фредерика IX.

По словам королевы, операция на спине, которую она перенесла в этом году, заставила ее задуматься о том, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.

„Я решила, что сейчас самое подходящее время. Время идет, а болезни усугубляются. Вы не можете бороться с ними так, как раньше“, — сказала королева Маргрете.

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