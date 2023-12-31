Неожиданно! Королева Дании Маргрете II отрекается от престола
В январе королева Дании Маргрете II отречётся от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика. Об этом королева заявила в своем новогоднем обращении в воскресенье, 31 декабря, сообщает rus.ERR со ссылкой на Датское национальное вещание.
Маргрете II отречется от престола 14 января следующего года. В этот день исполнится ровно 52 года с тех пор, как она приняла престол от своего отца, короля Фредерика IX.
По словам королевы, операция на спине, которую она перенесла в этом году, заставила ее задуматься о том, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.
„Я решила, что сейчас самое подходящее время. Время идет, а болезни усугубляются. Вы не можете бороться с ними так, как раньше“, — сказала королева Маргрете.
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