ГАЛЕРЕЯ | Толпы людей, световое шоу и любимые музыканты: как на площади Вабадузе в Таллинне отметили новый год

Большой новогодний праздник начался в 21:00 с выступления коллектива Laine. В 22 часа эстафету подхватили Trad.Attack!, а в 23.00 - Nublu и Gameboy tetris.

Завершился вечер и год масштабным световым шоу.

Как и в прошлом году, в эту новогоднюю ночь власти Таллинна решили не устраивать фейерверк.

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