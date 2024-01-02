ВИДЕО | „Эта музыка была ужасной!“ Таллиннцы возмущены тем, что в Новый год на Ратушной площади звучала русская музыка

Читатель говорит, что в новогоднюю ночь с друзьями пошел танцевать на Ратушную площадь в Таллинна. „Было много людей, и настроение было прекрасным. Все танцевали, пели и были счастливы. Мы танцевали там уже около получаса, когда включили обычную русскую песню. Мы замерли в шоке, недоумевая, что произошло“, - вспоминает он.

„Люди стали выстраиваться в шеренгу и танцевать „Калинку“. Музыка была ужасной и разносилась по всему Старому городу“, - продолжал недовольный житель столицы. „Мы стояли и ждали следующей песни, немного разочарованные. Вот началась долгожданная следующая песня, и вечеринка стала еще более русской. Потом кто-то из толпы подобрался к сцене и, видимо, сказал это прекратить, потому что на песня прервалась на середине. Странный поступок для Таллинна, на мой взгляд“.