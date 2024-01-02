02.01.2024, 17:26
ВИДЕО | „Эта музыка была ужасной!“ Таллиннцы возмущены тем, что в Новый год на Ратушной площади звучала русская музыка(47)
„Какое послание мы, эстонцы, хотим отправить России?“ - вопрошает недовольный читатель после того, как в канун Нового года в самом центре Таллинна, на Ратушной площади, звучала русскоязычная музыка. Концерт был организован компанией, которая проводит на площади рождественский рынок. Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм говорит, что городские власти сожалеют о сложившейся ситуации.
Читатель говорит, что в новогоднюю ночь с друзьями пошел танцевать на Ратушную площадь в Таллинна. „Было много людей, и настроение было прекрасным. Все танцевали, пели и были счастливы. Мы танцевали там уже около получаса, когда включили обычную русскую песню. Мы замерли в шоке, недоумевая, что произошло“, - вспоминает он.