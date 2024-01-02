5 простых трюков, чтобы стать счастливее

Сходите на концерт или включите любимую музыку

Исследователи из Голдсмитского колледжа пришли к выводу, что посещения концерта поднимает настроение на 20% успешнее, чем занятие йогой и даже медитация.

Живая музыка – отличный способ почувствовать себя счастливее, более того – если слушать ее регулярно, можно существенно повысить уровень своего благополучия и физической устойчивости.

Возможно, пришло время подарить себе билеты на концерт любимого исполнителя или абонемент в оперу.

Устройте день наведения порядка

Даже если ежедневная уборка для вас – тягостная необходимость, а не источник счастья, прислушайтесь к этому рецепту. Ученые из Университета Беркли утверждают, что наведение порядка и ликвидация хаоса снижают уровень стресса, повышают уровень счастья и даже помогают снизить риск депрессии.

Большая уборка один-два раза в год – это не только способ как следует устать, но и неплохая зарядка для нашего чувства счастья!

Сделайте селфи

Да-да, так просто – но с одним условием: на фото вы должны улыбаться. Исследователи из Калифорнийского университета доказали, что обмен улыбающимися селфи делает отправителей и получателей не только увереннее в себе, но и счастливее. Так что фотографируйтесь и улыбайтесь чаще!

Съешьте что-нибудь острое

Капсаицин – химическое соединение, которое придает пряностям их острый вкус – связывается с белками или болевыми рецепторами нервных клеток в слизистых оболочках носа и рта. Полученные таким образом нервные импульсы проходят через тройничный нерв в мозг, создавая болезненное ощущение жжения.

В ответ на ощущение боли организм стимулирует выброс эндорфинов – естественных опиоидов, которые вызывают чувство облегчения.

Так что порция острого карри – то, что надо, если вдруг немного взгрустнулось.

Побудьте наедине с собой

Не меньше получаса в день в полном одиночестве – вот тот необходимый минимум, который позволяет нам поддерживать психологическое здоровье и комфорт. Ежедневная передышка в современном быстром и полном стрессов мире нам просто необходима – постарайтесь почаще находить время для самого лучшего и самого дорого человека на свете. Для вас самой.