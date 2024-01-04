5 безумных новогодних рекордов
Новый год – любимый многими праздник, который побуждает проявлять креативность не только в выборе подарков и украшении своего гнездышка. Некоторые люди с особо богатым воображением предпочитают проявлять свой талант иным образом – ставить умопомрачительные и порой даже странные рекорды.
О некоторых из них и пойдет речь. „Рамблер“ рассказывает о самых безумных новогодних рекордах, которые удивят даже самых пристрастных читателей.
Самый большой салат „Оливье“
Считается, что традиционное новогоднее блюдо придумал француз Люсьен Оливье, живший в 19 веке. Он работал в знаменитом московском ресторане „Эрмитаж“. Современная рецептура довольно сильно отличается от первоначальной задумки, но представить настоящий русский Новый год без салата просто невозможно. Любовь к этому блюду побудила жителей Оренбурга приготовить самый большой салат „Оливье“ в 2012 году. ДЛя приготовления были использованы 5000 яиц, 220 килограмм картофеля и 200 литров майонеза. А общий вес блюда составил 1814 килограммов.
Самый большой снеговик
Кто в детстве не любил лепить снеговиков? Однако жители американского города Бетель зашли значительно дальше и слепили невероятного гиганта высотой в 37 метров. Назвали снеговика Олимпией, в честь губернатора, который носил имя Олимпия Сноу. Снеговик получился действительно большой – вместо рук „строители“ использовали ели, а в качестве ресниц – лыжи.
Самое старое письмо для Санты Клауса
Уже более ста лет назад брат и сестра, Ханна и Фред, написали письмо святому Николаю с просьбой порадовать их подарками на Рождество. В этом факте мало удивительного, однако письмо сохранилось до наших дней. Оно – уникальный пример того, что просили дети более столетия назад. Так, Ханна и Фред были бы рады получить в качестве подарка куклу, плащ и сладости.
Самый большой пряничный домик
На что только не готовы пойти люди, чтобы оставить свой след в истории. В 2010 году члены Клуба традиций Техасского университета соорудили большой дом, который состоял исключительно из пряников. Усадьба получилась величественная: высота дома достигала 6 метров, длина составляла 18,28 метров, а ширина – 12,8 метров. На производство всех пряников, участвующих в постройке, использовали 816 килограммов масла, 1360 килограммов сахара, 7200 яиц и 3265 килограммов муки.
Самая массовая новогодняя вечеринка
Бразильцы точно знают толк в праздниках. Так, в 2008 году на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро запустили новогодний фейерверк, на который пришло посмотреть 4 миллиона человек. Считается, что такое массовое сборище людей побило все мировые рекорды. Власти города, чтобы совладать с нахлынувшей толпой, даже перекрывали движение транспорта по набережным. Праздник удался на славу, настроение не испортила даже жара в 35 градусов.