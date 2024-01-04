04.01.2024, 10:30
ВИДЕО | Шоу дронов: дракон проглотил луну в Пусане
ФОТО: Youtube
Последние года два слово „дроны“ стало прочно ассоциироваться со словом „камикадзе“. При этом дроны могут не только убивать, но и радовать. Корейцы, например, отметили новый год дрон-шоу. Видео небольшое, но захватывающее!
В последнее время дроны стали если не полноценной заменой фейерверккам, то отличной альтернативой. И при этом ничего не гремит, не дымит и не валится с неба.
В Пусане Новый год встретили шоу с абстрактными (и не очень фигурами), эффектным финалом которого стало появление дракона, поглотившего Луну.