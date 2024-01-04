Привыкшая к роскошной жизни эстонская блогерка в шоке от цен в кафе в Майами: „и это даже не дорогой ресторан!“

Сибуль посетила Cafe Dior, расположенное в посвященному дизайну и брендам кварталу в Майами. Уже из названия понятно, что это кафе связано со всемирно известным люксовым модным домом Dior. Несмотря на то, что цены в заведении намного дороже среднего, туда попасть не так уж и легко - блогерке пришлось отстоять в очереди.

„Нам пришлось немного постоять в очереди, чтобы записать свое имя, так как время ожидания на тот момент составляло около 30 минут или часа“, - описала она процесс и добавила, что стоять в очереди в прямом смысле не пришлось, так как вместо этого она отправилась на шопинг, чтобы скоротать время.

Сибуль часто путешествует по разным странам, и хотя обычно про цены не говорит, но в этот раз заявила, что в случае с кафе Dior это нельзя оставить без внимания. „Конечно, это кофе выглядит красиво, но...“ - написала она и попросила подписчиков угадать, сколько стоит напиток. Как выяснилось, за чашечку кофе в модном кафе придется выложить 19 долларов, то есть около 17 евро.

Несмотря на то, что Сибуль отправилась в кафе на легкий бранч, а не на ужин из нескольких блюд, но счет на двоих людей обошелся в 179 долларов, то есть около 163 евро. По ее словам, они заказали всего лишь два кофе, тартар из тунца и буррату с легким салатом.

„Обычно я не говорю о ценах, так как они ничего не говорят о полученном опыте. Это касается и этого места, здесь тоже все было здорово, но я была просто поражена, что кофе стоит 20 долларов - без каких-либо добавок или особенного молока, просто в кафе. Учитывая, что это даже не дорогой ресторан, а просто маленькое милое кафе“, - объяснила Сибуль свое удивление.