Топчик
04.01.2024, 20:01

„Лысый из Brazzers“ поддержал Украину: сеть эпично отреагировала

 (19)
"Лысый из Бразерс"
"Лысый из Бразерс"
ФОТО: Скриншот

Популярный порноактер Джонни Синс, более известный как „Лысый из Brazzers“, поддержал Украину. Он надел футболку с гербом, которую ему подарила украинка Юлия Сенюк, известная в порномире как Джозефина, пишет Униан.

На своей странице в Instagram Джозефина обнародовала фото с Синсом и добавила подпись:

„Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни“.

В эксклюзивном комментарии „Эспрессо.Запад“ Джозефина Джексон отметила, что Джонни сразу же согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Более того, он сказал, что ему очень нравятся украинки.

„Когда я спросила, какой национальности девушки ему не нравятся, он сказал - россиянки. А на вопрос о том, кто больше всего нравится - однозначно сказал, что украинки“, - рассказала порнозвезда о разговоре с „Лысым“.

Как отреагировали пользователи сети

  • „Держим эрекционный фронт“

  • „Украинизация прошла успешно“

  • „Наш казак“

  • „Мастер на все руки“

  • „Это что, командир интернационального легиона?“

  • „Прорвал оборону с „трех флангов““

Отметим, Джонни Синс начал порнокарьеру в 2006 году. С тех пор он успел сняться в более чем 700 фильмах для взрослых. Он является самым популярным и известным актером в своей индустрии.

Оставить комментарий Читать комментарии (19)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии