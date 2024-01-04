„Лысый из Brazzers“ поддержал Украину: сеть эпично отреагировала

На своей странице в Instagram Джозефина обнародовала фото с Синсом и добавила подпись:

„Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни“.

В эксклюзивном комментарии „Эспрессо.Запад“ Джозефина Джексон отметила, что Джонни сразу же согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Более того, он сказал, что ему очень нравятся украинки.

„Когда я спросила, какой национальности девушки ему не нравятся, он сказал - россиянки. А на вопрос о том, кто больше всего нравится - однозначно сказал, что украинки“, - рассказала порнозвезда о разговоре с „Лысым“.

Как отреагировали пользователи сети

„Держим эрекционный фронт“

„Украинизация прошла успешно“

„Наш казак“

„Мастер на все руки“

„Это что, командир интернационального легиона?“

„Прорвал оборону с „трех флангов““

Отметим, Джонни Синс начал порнокарьеру в 2006 году. С тех пор он успел сняться в более чем 700 фильмах для взрослых. Он является самым популярным и известным актером в своей индустрии.