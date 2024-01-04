„Лысый из Brazzers“ поддержал Украину: сеть эпично отреагировала(19)
На своей странице в Instagram Джозефина обнародовала фото с Синсом и добавила подпись:
„Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни“.
В эксклюзивном комментарии „Эспрессо.Запад“ Джозефина Джексон отметила, что Джонни сразу же согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Более того, он сказал, что ему очень нравятся украинки.
„Когда я спросила, какой национальности девушки ему не нравятся, он сказал - россиянки. А на вопрос о том, кто больше всего нравится - однозначно сказал, что украинки“, - рассказала порнозвезда о разговоре с „Лысым“.
Как отреагировали пользователи сети
„Держим эрекционный фронт“
„Украинизация прошла успешно“
„Наш казак“
„Мастер на все руки“
„Это что, командир интернационального легиона?“
„Прорвал оборону с „трех флангов““
Отметим, Джонни Синс начал порнокарьеру в 2006 году. С тех пор он успел сняться в более чем 700 фильмах для взрослых. Он является самым популярным и известным актером в своей индустрии.