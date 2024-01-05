05.01.2024, 21:00
Скандал в Католической церкви: литовский священник рассылал свои обнаженные фото и искал гомосексуальные связи
ФОТО: Фото: DELFI.lt
Несколько лет назад бывший исповедник ныне покойного Альгирдаса Бразаускаса Сигитас Судентас прославился на всю Литву тем, что купил автомобиль Tesla, пишет rus.delfi.lv. Сейчас он находится в эпицентре нового скандала: Delfi получил несколько откровенных фотографий священника, которыми он делился с незнакомыми людьми. И не только делился — он надеялся на близкие отношения.
„Тебе решать, будет ли у тебя свой человек, который будет заботиться о тебе… Или…“, — писал незнакомому юноше 59-летний Судентас. И прибавил: „Будет верен тебе“. Судентас возглавляет Вижуонский приход Св. Георгия (Утенский район), при этом каждый понедельник вечером справляет службу в часовне вильнюсского храма Ворот Зари.