Скандал в Католической церкви: литовский священник рассылал свои обнаженные фото и искал гомосексуальные связи

„Тебе решать, будет ли у тебя свой человек, который будет заботиться о тебе… Или…“, — писал незнакомому юноше 59-летний Судентас. И прибавил: „Будет верен тебе“. Судентас возглавляет Вижуонский приход Св. Георгия (Утенский район), при этом каждый понедельник вечером справляет службу в часовне вильнюсского храма Ворот Зари.

Он не хотел обсуждать свою жизнь за стенами храма, но признал, что делал фотографии в обнаженном виде перед зеркалом, правда, отрицал, что рассылал их молодым мужчинам. „Эти фотографии публично нигде не демонстрировались, поэтому мы не можем о них говорить“, — сказал Delfi Судентас, тело которого украшено татуировками. О том, что священник делал эти снимки, знает и Паневежский епископ Линас Водопьяновас.