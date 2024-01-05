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05.01.2024, 21:00

Скандал в Католической церкви: литовский священник рассылал свои обнаженные фото и искал гомосексуальные связи

 
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ФОТО: Фото: DELFI.lt

Несколько лет назад бывший исповедник ныне покойного Альгирдаса Бразаускаса Сигитас Судентас прославился на всю Литву тем, что купил автомобиль Tesla, пишет rus.delfi.lv. Сейчас он находится в эпицентре нового скандала: Delfi получил несколько откровенных фотографий священника, которыми он делился с незнакомыми людьми. И не только делился — он надеялся на близкие отношения.

„Тебе решать, будет ли у тебя свой человек, который будет заботиться о тебе… Или…“, — писал незнакомому юноше 59-летний Судентас. И прибавил: „Будет верен тебе“. Судентас возглавляет Вижуонский приход Св. Георгия (Утенский район), при этом каждый понедельник вечером справляет службу в часовне вильнюсского храма Ворот Зари.

Он не хотел обсуждать свою жизнь за стенами храма, но признал, что делал фотографии в обнаженном виде перед зеркалом, правда, отрицал, что рассылал их молодым мужчинам. „Эти фотографии публично нигде не демонстрировались, поэтому мы не можем о них говорить“, — сказал Delfi Судентас, тело которого украшено татуировками. О том, что священник делал эти снимки, знает и Паневежский епископ Линас Водопьяновас.

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