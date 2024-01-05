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05.01.2024, 20:00

Пес из США съел четыре тысячи долларов, но почти все вернул

 
Собака и деньги. Иллюстративное фото.
Собака и деньги. Иллюстративное фото.
ФОТО: Gorlov Alexander | Shutterstock

Пара из США рассказала, что их домашний питомец, семилетний голдендудль, проглотил четыре тысячи долларов наличными. Однако им удалось вернуть 3550 долларов, потратив время и серьезно запачкав руки.

„Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов“, – написала хозяйка собаки в социальной сети.

Физическое здоровье пса не пострадало, но ее владельцы были вынуждены терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, чтобы потом собирать обнаруженные фрагменты купюр.

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