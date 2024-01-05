Дух захватывает! На площади Вабадузе модно будет увидеть яркий воздушный танец чемпиона мира по слэклайну

Воздушный артист описывает выступление как выражение своих чувств и уникальных навыков через танец, акробатические движения, hairhang, воздушную виртуозность, огненный танец и абсолютный баланс – и все это на разных уровнях слэклайна. Выступление проходит на высоте от двух до семи метров.

Исполнителю не страшна холодная зимняя погода. „Мне не холодно, потому что адреналин бьет ключом и огнетушители наготове“, – говорит он.

Летом 2022 года Вахесаар прошел по стропе над Ратушной площадью. Выступление было частью мероприятия открытия Дней Средневековья в Старом городе Таллинна. Вахесаар работал каскадером на съемках фильмов „Кредо убийцы“ и „Чудо-женщина: 1984“.

Представление на горящем слэклайне ознаменует также окончание рождественской программы Дома Хопнера. „В средневековых городах рождественские праздники длились именно от дня святого Фомы до Богоявления. До последних веков Богоявление считали в большинстве европейских стран, а также в Эстонии концом рождественского сезона. Мы хотим сохранить эти традиции“, – сказала руководитель Дома Хопнера Анне Вельт.

Изящный воздушный танец состоится 6 января на площади Вабадузе в 17:00 и продлится 15-20 минут. Таури Вахесаар выступает со своей женой Мерит Раю. На протяжении всего представления будут использоваться огненные средства и светодиодное освещение. Представление бесплатное. Мероприятие организуют Дом Хопнера и управа таллиннского района Кесклинн.

В воскресенье, 7 января, завершает работу в этом сезоне и рождественский рынок в Старом городе. Но рождественская атмосфера на этом не заканчивается. „Ратушная площадь не опустеет, на ней будет создан традиционный лабиринт из маленьких елочек, или волшебный лес“, – сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. Волшебный лес открывается 12 января.