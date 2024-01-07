Мэрилин Керро назвала пять знаков Зодиака, для которых январь станет судьбоносным(4)
В легендарном гороскопе от Maaleht Мэрилин Керро самым подробным образом рассказывает, что принесет 2024 год каждому из знаков Зодиака во всех сферах жизни. Мы изучили весь гороскоп на год и рассказываем, кому из знаков Зодиака в январе особенно повезет.
В волшебном лабиринте тайн, Мэрилин Керро, наш проводник по потустороннему миру, выделила пять особенных знаков Зодиака, для которых январь обернется удивительным путеводным светилом судьбы.
Овен
Чтобы достичь своих желаний и целей, пора пустить в ход все, что у вас есть. Январь особенно благоприятен для заключения новых контрактов, поиска работы и вообще улучшения материального положения.
Рак
В январе Раки будут чувствовать себя властителями мира. Если вы используете энергии в своих интересах и направите их в нужное русло, вам покорится все.
Дева
Карты рекомендуют инвестировать только в себя и отстаивать свои интересы, когда это необходимо.
Скорпион
Вы как магнит будете притягивать людей, и почти все, что вы делаете, будет иметь успех. Сияйте, но позволяйте другим делать то же самое!
Весы
Не судите никого по своим предубеждениям. Будет много встреч, и многие из них могут удивить вас своей глубиной. Вы можете упустить хорошую возможность, если будете делать выводы, основываясь на первом впечатлении или внешности.
Читайте большой гороскоп, где знаменитая Мэрилин Керро подробно рассказывает, что ждет все знаки Зодиака в 2024 году.