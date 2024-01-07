Мэрилин Керро назвала пять знаков Зодиака, для которых январь станет судьбоносным

В волшебном лабиринте тайн, Мэрилин Керро, наш проводник по потустороннему миру, выделила пять особенных знаков Зодиака, для которых январь обернется удивительным путеводным светилом судьбы.

Овен

Чтобы достичь своих желаний и целей, пора пустить в ход все, что у вас есть. Январь особенно благоприятен для заключения новых контрактов, поиска работы и вообще улучшения материального положения.

Рак

В январе Раки будут чувствовать себя властителями мира. Если вы используете энергии в своих интересах и направите их в нужное русло, вам покорится все.

Дева

Карты рекомендуют инвестировать только в себя и отстаивать свои интересы, когда это необходимо.

Скорпион

Вы как магнит будете притягивать людей, и почти все, что вы делаете, будет иметь успех. Сияйте, но позволяйте другим делать то же самое!

Весы

Не судите никого по своим предубеждениям. Будет много встреч, и многие из них могут удивить вас своей глубиной. Вы можете упустить хорошую возможность, если будете делать выводы, основываясь на первом впечатлении или внешности.