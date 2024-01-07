В Маарду начал работать бесплатный каток. Прокат коньков - 2 евро!

Любителей катания на коньках ждут каждый день с 10:00 до 21:00, передает официальный сайт Маарду .

Также открывается прокат коньков, который будет работать в то же время, что и каток. База расположена в большом вагончике (вход со стороны Народного дома). Коньки выдаются на основании действующих документов (ID карта или водительские права, для детей ученический билет).