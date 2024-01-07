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07.01.2024, 09:50

В Маарду начал работать бесплатный каток. Прокат коньков - 2 евро!

 
Каток Тондираба. Иллюстративное фото.
Каток Тондираба. Иллюстративное фото.
ФОТО: LASNAMÄE UISUPARK | Delfi Meedia

Около Маардуского городского стадиона (ул. Карьяэри, 4) с пятницы, 5 января, начнет работу бесплатный каток, пишет rus.err.ee.

Любителей катания на коньках ждут каждый день с 10:00 до 21:00, передает официальный сайт Маарду.

Также открывается прокат коньков, который будет работать в то же время, что и каток. База расположена в большом вагончике (вход со стороны Народного дома). Коньки выдаются на основании действующих документов (ID карта или водительские права, для детей ученический билет).

Стоимость проката коньков - 2 евро/час, заплатить можно только банковской картой.

Бесплатно брать коньки в прокат могут дети до 18 лет и пенсионеры по старости.

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