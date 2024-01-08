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08.01.2024, 10:02

ФОТО И ВИДЕО | Гори, гори ясно: в Тарту с размахом сожгли рождественские ели

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Ближайший к Тарту елочный костер в этом году прошел в парке Раади. Все желающие смогли дружно сжечь свои рождественские деревья. Те, кто не дошел до елового костра и хотел бы вежливо избавиться от дерева, могут отнести ель на станцию ​​утилизации или в специальный контейнер.

В этом году частью этого мероприятия стал и чемпион мира по слэклайну Таури Вахесаар, который умело и грациозно раздвигает границы человеческих возможностей.

Таури Вахесаар создал зрелищный воздушный танец „Восставший из пепла“ на слеклайне с ловким использованием огненных элементов. Танец, в котором эмоции встретились с уникальными навыками не только на земле, но и на высоте 7 метров над землей.

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