08.01.2024, 10:02
ФОТО И ВИДЕО | Гори, гори ясно: в Тарту с размахом сожгли рождественские ели(1)
Ближайший к Тарту елочный костер в этом году прошел в парке Раади. Все желающие смогли дружно сжечь свои рождественские деревья. Те, кто не дошел до елового костра и хотел бы вежливо избавиться от дерева, могут отнести ель на станцию утилизации или в специальный контейнер.
В этом году частью этого мероприятия стал и чемпион мира по слэклайну Таури Вахесаар, который умело и грациозно раздвигает границы человеческих возможностей.
Таури Вахесаар создал зрелищный воздушный танец „Восставший из пепла“ на слеклайне с ловким использованием огненных элементов. Танец, в котором эмоции встретились с уникальными навыками не только на земле, но и на высоте 7 метров над землей.