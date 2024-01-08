ФОТО И ВИДЕО | Гори, гори ясно: в Тарту с размахом сожгли рождественские ели

Ближайший к Тарту елочный костер в этом году прошел в парке Раади. Все желающие смогли дружно сжечь свои рождественские деревья. Те, кто не дошел до елового костра и хотел бы вежливо избавиться от дерева, могут отнести ель на станцию ​​утилизации или в специальный контейнер.