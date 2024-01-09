Счастье в жизни предскажет гаданье: на cvkeskus разместили необычную вакансию - оплата и условия вас приятно удивят

В описании вакансии подчеркивается необходимость наличия опыта в прогнозировании. Претендент на должность гадалки должен быть коммуникабельным, а также уметь слушать и понимать людей.

Требуется очень хорошее знание эстонского языка, знание русского языка также будет являться преимуществом.

Для комфортной работы вам необходима спокойная и приватная рабочая обстановка дома, а также вы должны находиться в Эстонии, в зоне сети мобильного покрытия Telia. В обязанности будет входить отвечать на все звонки в согласованные смены (с 7:00 до 23:00).

Компания предлагает стабильную, интересную работа c уникальной возможностью развития в качестве гадалки на старейшей и лучшей линии предсказаний Эстонии. Фирма считает, что это отличная возможность зарабатывать не выходя из дома, при этом помогать людям и улучшать свою карму.

С оригинальной вакансией можете ознакомиться здесь.

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