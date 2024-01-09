В центре Таллинна появится большой снежный город, где будет весело не только детям, но и взрослым

Поскольку сейчас творческому акселератору Vivita необходимо спроектировать модель будущего снежного городка, он приглашает своих членов на мастер-классы 10 и 11 января, где в процессе мозгового штурма будет создан городок со множеством „зданий“ и скульптур, по которым также можно лазить.