09.01.2024, 13:03
В центре Таллинна появится большой снежный город, где будет весело не только детям, но и взрослым
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннская городская управа заказала у Vivita гигантский снежный город на Площади Свободы, который Vivita построит к 17-18 января. Снежный город пробудет на площади неделю, пишет Gloss.
Поскольку сейчас творческому акселератору Vivita необходимо спроектировать модель будущего снежного городка, он приглашает своих членов на мастер-классы 10 и 11 января, где в процессе мозгового штурма будет создан городок со множеством „зданий“ и скульптур, по которым также можно лазить.
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