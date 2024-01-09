NASA откладывает исторические полеты людей на Луну: что произошло

По словам четырех людей, знакомых с планами агентства, такое решение приняли из-за технических препятствий с разными космическими кораблями, которые оно намерено использовать, чтобы туда добраться.

Ожидается, что космическое агентство США объявит о своих планах 9 января, после нескольких месяцев отслеживания прогресса с подрядчиками и рассмотрения изменений в программе „Артемида“ (Artemis) — многомиллиардной программе, содержащей возвращение первых астронавтов на Луну со времени последней миссии „Аполлон“ в 1972 году.

Ожидается, что вторая миссия NASA „Артемида“ будет перенесена за пределы запланированной цели на конец 2024 года после того, как во время вибрационных испытаний были выявлены проблемы с батареями капсулы экипажа „Орион“, построенной Lockheed Martin (LMT.N), сообщили два источника. Батареи нужно будет заменить.

Это был первый полет с людьми на борту после запуска капсулы без экипажа на вершине системы космического запуска NASA во время первого испытания в 2022 году.

„Артемида-3“, которая должна стать первой миссией по высадке людей на Луну в конце 2025 года с использованием системы посадки звездолета от подрядчика НАСА SpaceX, также будет отложена. По словам всех четырех человек, SpaceX миллиардера Илона Маска нужно больше времени, чем ожидалось, чтобы добиться определенных этапов развития.

NASA отказалось от комментариев. Lockheed и SpaceX не сразу ответили на запросы комментариев.