Священник после укуса клеща отрезал себе гениталии

Товарищи служителя церкви обратились за помощью к спасателям, когда тот не явился на встречу. Священника обнаружили в его собственном доме – пожарным для этого пришлось пробить три двери.

Мужчину с серьезными повреждениями гениталий доставили в больницу, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии пациент провел десять дней.

Генеральный викарий епархии Ческе-Будеевице Дэвид Хенцл заявил, что его подопечный ранее перенес клещевой энцефалит. Судя по всему, недуг привел к воспалению нервной системы и психозу.