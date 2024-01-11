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11.01.2024, 19:00

Священник после укуса клеща отрезал себе гениталии

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2348186539
ФОТО: KELENY | Shutterstock

В Чехии священнослужитель после укуса клеща впал в психоз. В невменяемом состоянии мужчина отрезал себе гениталии, передает Daily Mail.

Товарищи служителя церкви обратились за помощью к спасателям, когда тот не явился на встречу. Священника обнаружили в его собственном доме – пожарным для этого пришлось пробить три двери.

Мужчину с серьезными повреждениями гениталий доставили в больницу, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии пациент провел десять дней.

Генеральный викарий епархии Ческе-Будеевице Дэвид Хенцл заявил, что его подопечный ранее перенес клещевой энцефалит. Судя по всему, недуг привел к воспалению нервной системы и психозу.

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