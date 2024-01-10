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10.01.2024, 11:15

Жаркой галерее быть! В Эстонии ищут самые сочные ягодицы страны

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Женские округлы формы. Иллюстративное фото.
Женские округлы формы. Иллюстративное фото.
ФОТО: immfocus studio | Shutterstock

В целях поддержания позитивного настроения и поднятия духа, эстонский фотограф объявил необычный конкурс – по поиску лучшей попы страны! Организаторы предлагают всем желающим принять участие, загрузив фотографии своих округлых достоинств.

Главное требование – на фотографии должны быть видны как ваше лицо, так и ваша попа, причем обнажение не обязательно. Для участия нужно загрузить фотографию, указать адрес электронной почты и ждать начала голосования.

Победитель, чья попа завоюет сердца голосующих, получит призовой фонд в размере 100 евро. Однако, любой человек может увеличить эту сумму, воспользовавшись специальной ссылкой для дополнительных пожертвований. Это может стать отличным способом повысить интерес к конкурсу и увеличить приз для победителя.

Голосование начнется 25 января и продлится две недели до 8 февраля. Каждый участник имеет право голосовать три раза в день, выражая свое предпочтение сердечками на понравившихся фотографиях.

Участвуйте, голосуйте и помогите выбрать лучшую попу Эстонии!

Принять участине в конкурсе можно ТУТ.

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RusDelfi
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