ПОДЛОВИЛИ | Алара Кариса застали за личными покупками. Что приобретал президент?

Вчера компания Pakendikeskus, которая в остальное время развлекает эстонцев юмористической рекламой, опубликовала на своей странице в Facebook сообщение о том, что их магазин посетил Алар Карис. „Говорят, что клиент - король, но иногда случается так, что клиент - президент. Именно так и произошло сегодня, когда наш магазин посетил не кто иной, как президент Эстонской Республики, господин Алар Карис (который, кстати, войдя в магазин, сказал: „Видите, это настоящий магазин“)“, - прокомментировала компания визит важного гостя.

„В любом случае, мы рады, что самый важный человек в стране сделал необходимые личные покупки у нас, и я думаю, справедливо будет сказать, что реклама работает!“, – добавили в Pakendikeskus. К сообщению была прикреплена фотография Алара Кариcа, стоящего у кассы с несколькими несобранными картонными коробками за спиной. На снимке президент выглядит довольным.

Если обычно над шутками трудится Pakendikeskus, то на этот раз раздел комментариев к посту Pakendikeskus кипел остроумием. „Когда в стране заканчивается картон“, — описал происходящее на снимке один из пользователей, получивших наибольшее количество реакций. „У меня те же покупательские привычки, что и у президента“, — заметил другой.