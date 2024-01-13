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13.01.2024, 11:01

СУПЕРЛАЙФХАК | Как после праздников вынести елку из дома, не оставляя следов от иголок

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Иголки ёлки
Иголки ёлки
ФОТО: moomin201 | Shutterstock

Чтобы вынести елку или сосну из помещения после праздников и не засыпать все вокруг иголками, потребуется старая простыня. Этим лайфхаком в сети поделилась TikTok-блогер ohthatjenny, сняв соответствующее видео.

В ролике мужчина кладет елку на расстеленную простыню, связывает попарно ее концы и в таком виде выносит дерево из дома, не оставляя следов.

Автор видео объясняет, что простыня надежно удерживает осыпавшиеся иголки. Благодаря этому лайфхаку вам не придется подметать с пола осыпавшиеся иголки после праздников.

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RusDelfi
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