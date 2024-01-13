13.01.2024, 11:01
СУПЕРЛАЙФХАК | Как после праздников вынести елку из дома, не оставляя следов от иголок(4)
ФОТО: | Shutterstock
Чтобы вынести елку или сосну из помещения после праздников и не засыпать все вокруг иголками, потребуется старая простыня. Этим лайфхаком в сети поделилась TikTok-блогер ohthatjenny, сняв соответствующее видео.
В ролике мужчина кладет елку на расстеленную простыню, связывает попарно ее концы и в таком виде выносит дерево из дома, не оставляя следов.
Автор видео объясняет, что простыня надежно удерживает осыпавшиеся иголки. Благодаря этому лайфхаку вам не придется подметать с пола осыпавшиеся иголки после праздников.