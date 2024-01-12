12.01.2024, 11:58
ГАЛЕРЕЯ | „Лестница была крутая“: на Тартуском шоссе автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
На Тартуском шоссе произошел необычный инцидент: автомобиль марки Volkswagen оказался перевернутым на боку прямо на тротуаре. Об этом написали в Facebook группе Ez-дуны! Как он там оказался, на данный момент – неясно.
Судя по следам оставленным на снегу, транспортное средство, возможно, вылетело с полосы встречного движения на тротуар.
Кроме автомобиля никто и ничто не пострадало. Перила, фонарный столб, дорожный знак остались целыми.
Мы сделали запрос в Департамент полиции и погранохраны Эстонии для получения комментария о произошедшей ситуации, однако выяснилось, что „В полицию о происшествии не сообщалось“.