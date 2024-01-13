Девичник в оранжевом цвете: в Таллинне набирают обороты встречи со смыслом

В таком формате мероприятия девочки попробовали вина, послушали об истории вина и больше узнали о происхождении насыщенных напитков!

„Для того, чтобы разнообразить девичники, наша компания решила совместить приятное с полезным! Что означает погрузиться в историю и понять, для чего вообще придумали вино, что на самом деле оно дает и откуда оно вообще появилось! В нашем случает это своеобразный урок истории для взрослых! Девичник с сомелье — это точно не чопорные лица, и сложные термины“, – рассказывает Ксения Смаркутская, пиар-менеджер компании Wine Way.

„Я специально подбираю вина отдельно для каждой компании, это интересные игристые (праздник же!) и ориентируюсь на опыт и предпочтения участниц. Всегда хочется удивить, вдохновить, чтобы день запомнился и назавтра было хорошее самочувствие. На девичниках проводим как дегустации, так и винное казино. А если в компании есть непьющие участницы, то я разработала парфюмерно-винную игру, с использованием профессионального набора сомелье, где можно так же веселиться и угадывать вина даже непьющим участницам“, – поделилась деталями профессиональный сомелье Вера Земскова.

В современном мире традиционные девичники и мальчишники претерпевают заметные изменения, становясь более творческими и содержательными событиями. Нынешние организаторы стараются внести элементы полезной активности в празднование. Женщины и мужчины теперь не просто веселятся, но и раскрывают свой творческий потенциал, рисуя картины или мастеря что-то своими руками. Стало модно отказываются от традиционного застолья, предпочитая устраивать, например, настоящие дегустации с винными экспертами. Эти новые тенденции придают праздникам не только веселый налет, но и обогащают их смыслом и впечатлениями, делая воспоминания более яркими и запоминающимися.