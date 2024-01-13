ФОТО и ВИДЕО | Пришли морозы - Маардуский лед снова заработал: как выглядит бесплатный каток?(1)
Около Маардуского городского стадиона (ул. Карьяэри, 4) с пятницы, 5 января, начал работу бесплатный каток, но в связи с потеплением, на несколько дней закрывался, чтобы сохранить покрытие. С приходом новой волны морозов лед снова заработал.
Холод не помеха жителям и гостям Маарду! Окутанный морозным воздухом городу, несмотря на холод, становится местом радости и активного отдыха. Бесплатный городской каток вновь открыл свои двери, приглашая жителей и гостей насладиться зимними забавами.
Несмотря на скромное оформление места, каток притягивает людей всех возрастов, предлагая им свежий воздух и веселые моменты.
Мальчишки, принеся с собой хоккейную клюшку, с азартом гоняют шайбу в одном углу катка, в то время как в другом, весело щебеча, за ручку едут подружки, обсуждая свои секреты. Где-то неподалеку от них учиться кататься семья, весело падая, поддерживая друг друга, наслаждаются моментом. Счастливые лица, однозначно, вдохновляют!
Холодные деньки не являются помехой, а, наоборот, становятся поводом для веселья и общения на этом зимнем оазисе.
Потрясающие цены на аренду каньков делают отдых доступным – детям и пенсионерам инвентарь предоставляется бесплатно, а для взрослых стоимость аренды всего 2 евро.
„Потрясающая возможность выбраться с семьей на прогулку и активно провести время вместе! Мы охотно пользуемся катком, хоть и кататься не умеем, – говорит местный житель Владимир. В Таллинне на всю семью поход на каток обойдется евро в 50, а здесь мы отдали только 4 евро за аренду взрослых коньков“