ФОТО и ВИДЕО | Пришли морозы - Маардуский лед снова заработал: как выглядит бесплатный каток?

Холод не помеха жителям и гостям Маарду! Окутанный морозным воздухом городу, несмотря на холод, становится местом радости и активного отдыха. Бесплатный городской каток вновь открыл свои двери, приглашая жителей и гостей насладиться зимними забавами.

Несмотря на скромное оформление места, каток притягивает людей всех возрастов, предлагая им свежий воздух и веселые моменты.

Мальчишки, принеся с собой хоккейную клюшку, с азартом гоняют шайбу в одном углу катка, в то время как в другом, весело щебеча, за ручку едут подружки, обсуждая свои секреты. Где-то неподалеку от них учиться кататься семья, весело падая, поддерживая друг друга, наслаждаются моментом. Счастливые лица, однозначно, вдохновляют!

Холодные деньки не являются помехой, а, наоборот, становятся поводом для веселья и общения на этом зимнем оазисе.

Потрясающие цены на аренду каньков делают отдых доступным – детям и пенсионерам инвентарь предоставляется бесплатно, а для взрослых стоимость аренды всего 2 евро.

„Потрясающая возможность выбраться с семьей на прогулку и активно провести время вместе! Мы охотно пользуемся катком, хоть и кататься не умеем, – говорит местный житель Владимир. В Таллинне на всю семью поход на каток обойдется евро в 50, а здесь мы отдали только 4 евро за аренду взрослых коньков“