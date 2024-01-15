ФОТО и ВИДЕО | В Дании взошел на престол король Фредерик X. Поздравить его пришли 100 тысяч человек(2)
Десятки тысяч датчан собрались в Копенгагене, чтобы отпраздновать начало правления короля Фредерика X. Перед этим королева Дании Маргрете II отреклась от престола в пользу старшего сына.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг провозгласила Фредерика королем Дании, Гренландии и Фарерских островов, произнеся трижды фразу „Да здравствует король Фредерик десятый!“
С того же балкона Фредерик затем произнес свою первую речь перед народом, сказав: „Я надеюсь стать объединяющим королем завтрашнего дня. „Это задача, к которой я шел всю свою жизнь. Это задача, которую я беру на себя с гордостью, уважением и радостью“.
Его слова были встречены бурным ликованием толпы. По данным полиции, в центре Копенгагена собралось около 100 тысяч человек.
Король Фредерик, казалось, был искренне удивлен размером и реакцией толпы в Копенгагене и даже проронил слезу.
Король также поблагодарил свою мать Маргрете II и сказал, что ее всегда будут помнить как выдающегося правителя.
Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации.
Официальная церемония отречения прошла в воскресенье, после чего ее сын автоматически стал королем — церемонии коронации в Дании не предусмотрено.
После речи нового короля его супруга — королева-консорт Мэри, а также их дети — принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина, — присоединились к Фредерику на балконе. Королевская чета также порадовала собравшихся поцелуем.