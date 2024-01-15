Немного экзотики: на полках Prisma появилась косметика из Северной Кореи?

На полках знакомого всем магазина обнаружена косметика, на ценнике которой написано, что она из Северной Кореи. Бдительная читательница заметила это и задалась вопросом - неужели это правда?

Магазин Prisma признал ошибку: „Smuuti Skin - это южнокорейское средство по уходу за лицом. Ошибка была исправлена в нашей системе сразу после ее обнаружения, и мы проинформировали магазины, чтобы этикетки были заменены как можно скорее“.