15.01.2024, 14:05
Немного экзотики: на полках Prisma появилась косметика из Северной Кореи?
ФОТО: Erakogu
Пользователь социальной сети X обратил внимание на ценник косметического средства, на котором написано что оно прибыло из Cеверной Кореи. “С каких пор у нас продают косметику Северной Кореи?“,- задала она вопрос подписчикам.
На полках знакомого всем магазина обнаружена косметика, на ценнике которой написано, что она из Северной Кореи. Бдительная читательница заметила это и задалась вопросом - неужели это правда?
Магазин Prisma признал ошибку: „Smuuti Skin - это южнокорейское средство по уходу за лицом. Ошибка была исправлена в нашей системе сразу после ее обнаружения, и мы проинформировали магазины, чтобы этикетки были заменены как можно скорее“.