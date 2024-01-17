Клиента возмутила неочевидная деталь купленной банки огурцов: как быть и куда бежать?

На просторах Facebook была замечена жалоба на продукцию Lidl, сделанная в группе „Отзывы о Lidl продукции“. Один из участников группы поделился своим недавним опытом: после покупки банки маринованных огурцов в Lidl, по приходе домой, он обнаружил, что банка была уже преждевременно вскрыта. Пользователь поинтересовался, не сталкивался ли кто-то еще с подобной проблемой, что вызвало бурное обсуждение в комментариях к его посту. Оказалось, что не он один столкнулся с тем, что некоторые банки могут быть преждевременно вскрыты еще до их покупки.

Репортер портала Bublik связалась непосредственно с сетью магазинов Lidl, чтобы поинтересоваться получали ли они какие-либо жалобы от своих клиентов на преждевременно вскрытые товары и как быть клиентам, если купленный товар повреждён. Lidl утверждает, что похожих жалоб на их товары не поступало.

„Если клиента не удовлетворяет качество купленного товара или купленный товар поврежден, стоит при первой же возможности обратиться в магазин. В случае, если качество товара не соответствует требованиям, в магазине покупателю вернут уплаченные им деньги. Кроме того, с понедельника по пятницу с 8:00-19:00 у Lidl работает служба поддержки по телефону 800 0049, также есть возможность заполнить онлайн-форму по ссылке“.

Мы поинтересовались у Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, что следует делать, столкнувшись с подобной ситуацией. Департамент также рекомендует связаться с поставщиком услуг. „Первым делом нужно сообщить о случившемся продавцу. При необходимости, если приобретенный товар не подходит для использования, можно проинформировать Департамент сельского хозяйства и продовольствия“.