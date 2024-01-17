ВИДЕО | Такого не ожидал никто: спонтанный порыв души курьера Wolt кардинально изменил его жизнь(2)
За последний месяц по сети разлетелось видео, где курьер компании Wolt во время ожидания заказа неожиданно заполнил паузу игрой на пианино. Это успел заснять один из посетителей, благодаря которому видео попало в интернет и впоследствии изменило жизнь курьера.
В одном из заведений Риги обычный курьер Wolt, Хасан Азларов, не желая скучать, решил заполнить паузу музыкой. Он сел за пианино и виртуозно сыграл фрагмент из фильма „Ромео и Джульетта“, написанный итальянским композитором Нино Рота. Видео этого невероятного момента быстро стало вирусным благодаря социальным сетям и новостным порталам.
Согласно данным meduza.io, после всплеска популярности видео, Хасан стал настоящей звездой. Пользователи сети поделились своим восхищением, отмечая талант и страсть курьера к музыке, а от местных ресторанов и кафе даже стали поступать предложения о сотрудничестве.
Оказавшись в центре внимания, Хасан принял решение разделить свой музыкальный талант с жителями Риги. Согласно последним сообщениям, он принял предложение о выступлениях в ресторане, расположенном в Старой Риге. Теперь Хасан будет радовать посетителей своим музыкальным мастерством, создавая уникальную атмосферу в одном из уютных заведений Риги.