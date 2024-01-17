ВИДЕО | Такого не ожидал никто: спонтанный порыв души курьера Wolt кардинально изменил его жизнь

В одном из заведений Риги обычный курьер Wolt, Хасан Азларов, не желая скучать, решил заполнить паузу музыкой. Он сел за пианино и виртуозно сыграл фрагмент из фильма „Ромео и Джульетта“, написанный итальянским композитором Нино Рота. Видео этого невероятного момента быстро стало вирусным благодаря социальным сетям и новостным порталам.

Согласно данным meduza.io, после всплеска популярности видео, Хасан стал настоящей звездой. Пользователи сети поделились своим восхищением, отмечая талант и страсть курьера к музыке, а от местных ресторанов и кафе даже стали поступать предложения о сотрудничестве.

Оказавшись в центре внимания, Хасан принял решение разделить свой музыкальный талант с жителями Риги. Согласно последним сообщениям, он принял предложение о выступлениях в ресторане, расположенном в Старой Риге. Теперь Хасан будет радовать посетителей своим музыкальным мастерством, создавая уникальную атмосферу в одном из уютных заведений Риги.