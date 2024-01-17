ФОТО И ВИДЕО | Четыре пожарные машины, сирены и эвакуация: в ласнамяэском цветочном магазине подгорела еда

„17 января в 12.51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в магазине на улице Викерлазе в Ласнамяэ сработала пожарная сигнализация, а звонивший почувствовал запах дыма в помещении. Персонал начал эвакуацию из здания, а первые спасатели прибыли в 12.57. Спасатели вошли в здание и обнаружили в цветочном магазине подгоревшие продукты питания. Другой опасности на месте нет. В настоящее время ласнамяэские спасатели проветривают помещение“, - сообщил редакции Сийм Палу.