Волочкова заявила, что ее невозможно „отменить“ после хоум-видео с Джигурдой

Волочкова заявила, что в ужасе, что ее хотят отменить за домашнее видео. Она из-за этого организовала целую пресс-конференцию, где заявила, что ее не получится отменить или запретить, а даже если запретят, то она поставит сцену в поле и будет танцевать там.

Журналисты атаковали танцовщицу вопросами о том, кому было нужно рассорить их с Джигурдой после 20-летней дружбы. Волочккова считает, что это мог сделать некий Евгений, являющийся бывшим директором певца, поскольку он снимал нашумевшее видео.

— Я не давала разрешения на публикацию роликов и огорчена тем фактом, что пригласила в гости людей, которых считала близкими друзьями, с которыми можно было дурачиться и делать всё что угодно, — пояснила Волочкова.

Бывшая балерина рассказала, что видео было снято больше года назад, когда они с Джигурдой после спектакля приехали к ней домой пить ее любимое просекко.

— Я там у себя дома танцую. Никита в своем репертуаре — подошёл, снял с меня домашние штаны. Я там (осталась — прим. ред.) в трусиках. (У меня — прим. ред.) красивая фигура, тело потрясающее. Ну что? Ну мы потанцевали, — прокомментировала экс-балерина „НСН“.

Речь идет о скандальном ролике, который недавно появился в Сети. На нем Джигурда и Волочкова страстно танцуют, в какой-то момент актер становится перед Волочковой на колени и стягивает с нее штаны, после этого он несколько раз трогает ее грудь. Балерина не стала сопротивляться и лишь смеялась над его действиями.