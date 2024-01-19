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19.01.2024, 20:05

Американка, проработавшая в „Макдоналдсе“ 45 лет, ушла на пенсию

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Дот Шарп
Дот Шарп
ФОТО: Facebook / «Макдоналдс»

Из американского „Макдоналдса“ уволилась 84-летняя кассир Дот Шарп. Она проработала в компании более 45 лет, пишет New York Post.

Шарп устроилась в „Макдоналдс“, расположенный в Гибсонии, штат Пенсильвания, еще в сентябре 1978 года. Женщину привлек гибкий график работы в „Макавто“, так как она воспитывала ребенка одна.

„Ее роль кассира заключалась в приветствии клиентов, приеме заказов и платежей, но не отражала сути того, кем является Дот. Она встречала каждого клиента солнечной улыбкой и веселым приветствием. Многих клиентов знала по имени и заказам“, — сказали журналистам в „Макдоналдсе“.

В декабре Шарп исполнилось 84 года. 12 января был ее последний рабочий день. По словам представителя ресторана в Гибсонии, в этот день по периметру всего здания выстроилась очередь из машин, потому что многие из постоянных клиентов хотели пожелать ей всего самого лучшего. Последний заказ Шарп приняла от своей внучки.

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