Американка, проработавшая в „Макдоналдсе“ 45 лет, ушла на пенсию

Шарп устроилась в „Макдоналдс“, расположенный в Гибсонии, штат Пенсильвания, еще в сентябре 1978 года. Женщину привлек гибкий график работы в „Макавто“, так как она воспитывала ребенка одна.

„Ее роль кассира заключалась в приветствии клиентов, приеме заказов и платежей, но не отражала сути того, кем является Дот. Она встречала каждого клиента солнечной улыбкой и веселым приветствием. Многих клиентов знала по имени и заказам“, — сказали журналистам в „Макдоналдсе“.

В декабре Шарп исполнилось 84 года. 12 января был ее последний рабочий день. По словам представителя ресторана в Гибсонии, в этот день по периметру всего здания выстроилась очередь из машин, потому что многие из постоянных клиентов хотели пожелать ей всего самого лучшего. Последний заказ Шарп приняла от своей внучки.